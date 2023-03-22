37-річний онук забирав пенсію у бабусі, принижував її та бив

На Львівщині судитимуть 37-річного мешканця Самбірського району, який вчиняв домашнє насильство над 88-річною бабцею. Чоловік неодноразово принижував свою бабусю, купував алкоголь за гроші з її пенсії, а в січні цього року побив жінку.

Як розповіли в Львівській обласній прокуратурі, 37-річний чоловік проживав разом із своєю 88-річною бабусею в одному з сіл Самбірського району. Чоловік не мав постійної роботи та часто зловживав алкоголем і систематично вчиняв безпідставні сварки та ображав жінку.

«Будучи в стані алкогольного сп’яніння, обвинувачений неодноразово висловлювався до потерпілої нецензурними словами, принижував та залякував фізичною розправою. Самовільно брав на алкоголь гроші з її пенсії. Внаслідок чого, літня жінка побоювалася за безпеку свого життя», – йдеться в повідомленні прокуратури.

У січні цього року чоловік після чергового розпивання алкоголю прийшов додому та знову вчинив конфлікт з бабцею та побив її. Як наслідок, бабуся отримала перелом ноги та тривалий розлад здоров’я.

Правоохоронці відкрили справу та оголосили обвинувачення 37-річному раніше судимому чоловікові за фактами домашнього насильства та заподіяння умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження (ст. 126-1, ч. 1 ст. 122 ККУ). Винуватцю загрожує до трьох років тюрми. На сьогодні обвинувальний акт скерували до суду.