Чоловікові вже вручили підозру за статтею про катування. Йому загрожує до 6 років тюрми

У Старокостянтинові поліція затримала 44-річного чоловіка, який катував дружину і вимагав зізнатись у вигаданій зраді. Чоловік не лише побив жінку, а й порізав на ній одяг і зачинив у ванні. Врешті їй вдалось вирватись і вибігти на вулицю. Там випадкові очевидиці посадили її в автомобіль і відвезли до поліції. Наразі насильника затримали, йому вже вручили підозру за статтею про катування, яка передбачає до шести років тюрми.

Інцидент стався 15 лютого. Ввечері 44-річний чоловік зустрів дружину вдома й без жодних слів вдарив її в обличчя. Зловмисник почав звинувачувати потерпілу у зраді. Він кричав і погрожував, вимагаючи у жінки зізнання. Жодних заперечень і намагань пояснити щось зловмисник не сприймав.

44-річний зловмисник принижував та бив дружину протягом кількох годин, вимагаючи, щоб та зізналась у надуманій зраді.

«Потім він намагався зв’язати потерпілу, порізав на ній одяг і в такому вигляді заштовхав у ванну. В якийсь момент жінці вдалося вирватися від кривдника. Мокра і напівоголена, вона вибігла на вулицю в пошуках допомоги. Поряд стояла припаркована автівка, в салоні якої перебували дві дівчини. Вони, не гаючи часу, посадили жінку в салон і відвезли до відділку поліції», – повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини.

За вказаною потерпілою адресою виїхали правоохоронці. Чоловіка затримали. Йому вже вручили підозру за ч.1 ст. 127 ККУ (катування), санкція якої передбачає до шести років тюрми. Незабаром йому повинні обрати запобіжний захід.