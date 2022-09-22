Велосипедист вів велосипед трасою

У середу ввечері, 21 вересня, на трасі Львів-Краківець на Яворівщині під колеса автобуса потрапив 43-річний велосипедист, який вів свій велосипед дорогою.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 20:00 біля села Наконечне Перше Яворівського району. 36-річний водій автобуса «VDL», мешканець Хмельницької області, який їхав у бік кордону, здійснив наїзд на велосипедиста – 43-річного жителя одного з сіл Яворівського району. Чоловік йшов трасою у попутному напрямку, вівши свій велосипед. Унаслідок ДТП велосипедист отримав травми та госпіталізований.

Автобус, який їхав у бік кордону, збив велосипедиста (фото поліції)

У поліції уточнили ZAXID.NET, що постраждалого велосипедиста госпіталізували в лікарню Новояворівська. Попередньо відомо, що в нього діагностували переломи ноги.

За фактом ДТП поліцейські розслідують кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.