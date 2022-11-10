Раніше судимий 58-річний львів'янин напав на військового у під'їзді хостелу у Львові

Галицький районний суд Львова 4 листопада виніс вирок 58-річному львів’янину за розбійний напад на військовослужбовця ЗСУ. Нападника засудили на вісім років позбавлення волі.

Як повідомили в прокуратурі Львівщини, раніше судимий за грабіж 58-річний львів’янин вчинив розбійний напад на військовослужбовця ЗСУ. Засуджений підстеріг військовослужбовця біля його помешкання та завдав йому рукою удар по голові, після чого той впав і знепритомнів. Тоді засуджений забрав наплічник потерпілого, у якому були документи та телефон.

У прокуратурі уточнили ZAXID.NET, що інцидент трапився 3 вересня увечері близько 21:00 у під’їзді хостелу на вул. Лазневій у Львові. Постраждалий 48-річний військовий – киянин, він приїхав на лікування у львівський військовий госпіталь і тимчасово проживав у хостелі.

Нападника оперативно затримали. У суді він свою вину визнав.

Галицький районний суд Львова засудив 58-річного львів’янина до восьми років позбавлення волі за вчинення розбою в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 ККУ). Текст вироку наразі не оприлюднений у судовому реєстрі.