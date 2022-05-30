Оперативники встановили особу зловмисника, 59-річного жителя Борислава, та затримали його

Поліцейські затримали 59-річного чоловіка за розбійний напад на пенсіонерку у Бориславі. Чоловік кілька разів вдарив її арматурою по голові, через що жінка потрапила до лікарні. Про це повідомила Нацполіція Львівщини 30 травня.

Як вказано у повідомленні, 28 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир на вул. Шевченка у Бориславі скоєно розбійний напад на місцеву мешканку.

Як встановили поліцейські, місцевий мешканець зайшов до помешкання 75-річної жінки, напав та завдав їй кілька ударів арматурою по голові. Після чого вкрав гроші і мобільний телефон. Жінку з травмами голови госпіталізували у лікарню.

Вивчивши відео з камер спостереження, оперативники встановили особу зловмисника, 59-річного жителя Борислава, та затримали його. Речові докази у затриманого вилучено.

Слідчі повідомили йому про підозру в скоєнні правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 (розбій, вчинений в умовах воєнного або надзвичайного стану) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Досудове розслідування триває.