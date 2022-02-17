Ввечері 16 лютого у місті Борислав грабіжник вкрав виручку магазину, який ще працював, і втік. Його виявили недалеко від місця злочину і оперативно затримали. Це раніше судимий мешканець Закарпаття.

Інцидент трапився близько 19:30 на вулиці Володимира Великого.

«Зловмисник заволодів грошима з каси, після чого втік. Продавчиня магазину надала правоохоронцям детальний опис і невдовзі заступник начальника відділення поліції виявив втікача неподалік місця скоєння злочину. Спільно з поліцейськими групи реагування затримав його», – повідомили у поліції Львівщини.

У повідомленні не вказано точної адреси магазину, але відомо, що саме відділення поліції розташоване на тій самій вулиці – Володимира Великого.

Грабіжник викрав з магазину 1300 гривень виручки. При затриманні у нього ці гроші вилучили. Зловмисник – 35-річний мешканець Закарпатської області, він раніше не раз притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема й за грабежі.

Раніше судимий закарпатець вчинив повторний злочин у сусідній області (фото поліції)