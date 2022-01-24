Жінка багато разів скаржилася на нестерпну поведінку колишнього чоловіка

За систематичне знущання над колишньою дружиною 62-річний мешканець Радивилова на Рівненщині відбуде рік і місяць в колонії. Таке покарання зумовлене тим, що раніше цього чоловіка штрафували та арештовували за такі ж дії, однак, перебуваючи на іспитовому терміні, він продовжував залякувати жінку та погрожувати їй.

Про вирок для 62-річного мешканця Радивилова на Рівненщині у понеділок, 24 січня, повідомила Рівненська обласна прокуратура. Чоловік отримав реальний термін позбавлення волі на один рік і один місяць за систематичне домашнє насильство щодо колишньої дружини, 60-річної жінки з інвалідністю.

«Чоловік систематично, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вдавався до словесних образ грубою нецензурною лайкою та залякування, погрожуючи при цьому фізичною розправою своїй колишній 60-річній дружині, інваліду II групи», — ідеться у повідомленні прокуратури.

Раніше порушника неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Проте накладення штрафу та арешт не вплинули на кривдника й не змінили його поведінку. На момент правопорушення, за яке знову одержав судимість, обвинувачений перебував на іспитовому терміні за знущання над колишньою дружиною.