Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що в російських загарбників нема належних механізованих сил для просування за межі Бахмута.

ISW переконаний, що російським силам бракує спроможності використати тактичне захоплення Бахмута для створення оперативного ефекту, і, ймовірно, це швидко досягне кульмінації в разі захоплення міста.

Крім того, російським військам, ймовірно, не вистачає механізованих сил, необхідних для просування за межі Бахмута, а тактичні штурмові загони, які використовувалися для штурму міста, швидше за все, не здатні вести маневрені бойові дії.

Нещодавнє просування російських військ у районах Бахмута демонструє, що російські війська можуть забезпечити лише обмежені тактичні переваги за допомогою фронтальних атак піхоти.

Загарбникам, імовірно, не вистачає механізованих сил, щоб пройти дорогами на захід від Бахмута. У разі захоплення Бахмута російським військам доведеться обирати між двома напрямками наступу, що розходяться.

За висновками аналітиків, російські війська можуть спробувати просунутися у напрямку Костянтинівки (близько 20 км від Бахмута) або в напрямку Слов'янська-Краматорська (близько 40 км на північний захід від Бахмута).

За припущеннями експертів, деградовані російські війська, швидше за все, будуть змушені надавати пріоритет лише одному з цих напрямків, щоб мати хоч якийсь шанс на успіх – хоча російське командування неодноразово розпорошувало свої сили на кілька напрямків наступу за час вторгнення в Україну.

При цьому зазначається, що українські війська укріпили обидва ці напрямки, які забезпечуються численними наземними лініями зв'язку, що проходять глибоко в українському тилу, і будь-яка спроба росіян просунутися цими дорогами, ймовірно, буде дуже дорого обходитися.