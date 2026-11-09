Йдеться про будинок на вулицях Слівенська та Малишка

Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував рішення про зміну цільового призначення ділянки на вулицях Слівенській і Малишка, де зараз зводять багатоквартирний будинок. Про це йдеться у постанові суду від 29 жовтня. Раніше ця земля призначалася лише для будівель релігійних організацій і на ній мали звести хресну дорогу. Згодом призначення землі змінили та дозволили будувати там багатоповерхівку. Місцеві мешканці виступили проти та подали позов до суду.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Замовником будівництва, згідно з даними з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, є релігійна організація «Парафія УГКЦ пресвятої Трійці Тернопільсько-Зборівської єпархії». Дозвіл на початок будівельних робіт виданий в липні 2022 року.

Тернопільська міська рада передала в оренду ділянку площею 0,52 га парафії УГКЦ пресвятої Трійці ще у 2020 році. В документах Тернопільської міськради йшлося, що земля передається в постійне користування для розширення території під будівництво комплексу храмових споруд та парафіяльних, житлових і громадських споруд. За даними «20 хвилин», 29 січня 2021 року Тернопільська міська додала до попереднього рішення слова про можливість зводити на вул. Слівенькій громадську і житлову забудову.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Мешканці навколишніх будинків виступили проти. П’ятеро з них звернулися до суду з проханням прибрати з ухвали міськради слова про житлову і громадську забудову. Суд першої інстанції став на сторону позивачів, проте парафія і ТМР оскаржили це рішення в апеляції. Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував рішення суду першої інстанції та прийняв постанову, якою залишив справу без розгляду. Мешканці подали касацію і в листопаді 2025 року Верховний Суд залишив це рішення у силі. Також зазначив, що релігійна організація може отримати землю в постійне користування лише для культових споруд і будівель, необхідних для їхньої діяльності.

Після цього рішення парафія УГКЦ ініцювала зміну цільового призначення ділянки, де зводять багатоквартирний будинок. Зігдно з постановою ВСУ, релігійна організація звернулася до державної реєстраторки Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області Інни Лаврик. У 2025 році посадовиця внесла зміни до Державного земельного кадастру про цільове призначення ділянки, а саме прописала: з «Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій» на «Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку».

Тернополяни подали скаргу до суду на зміну цільового призначення ділянки. Тернопільський окружний адміністративний суд у постанові від 15 червня у задоволені скарги відмовив. А от Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував рішення кадастрового реєстратора, яким для ділянки на Слівенській-Малишка змінили цільове призначення. Окрім того, суддя зобов’язав державну реєстраторку із Кіровоградщини відновити попереднє цільове призначення. Також Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області має сплатити понад 8 тис. грн судових витрат. Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена в касації.