Мотоцикліст отримав важкі травми під час ДТП у Львові

У середу, 27 липня, на вул. Кульпарківській у Львові сталася ДТП за участі мотоцикла та легковика Renault Duster. У результаті мотоцикліста госпіталізували з важкими травмами. Через ДТП утворилися значні затори на дорозі.

«На перехресті вулиць Кульпарківська – Антоновича – Окружна серйозне ускладнення в русі. Там відбулося зіткнення між автомобілем Renault Duster та мотоциклом», – повідомила патрульна поліція Львівщини у своєму Telegram-каналі.

Аварія на перехресті вул. Кульпарківська - Антоновича - Окружна

У патрульній поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що в результаті аварії постраждав мотоцикліст, його забрала «швидка». Особисті дані мотоцикліста уточнюють. За кермом Renault Duster їхав 38-річний водій. Очевидці розповідають, що від удару мотоцикліста відкинуло на протилежний бік дороги.

За даними Львівського обласного центру ектреної медичної допомоги та медицини катастроф, 26-річного мотоцикліста госпіталізували у Лікарню святого Луки (колишня 8-ма міська лікарня). Попередній діагноз – закрита черепно-мозкова травма, переломи стегна, ноги та пальців стопи.

P.S. За інформацією патрульної поліції, станом на 14:40 рух на цій ділянці дороги відновили.