Російська авіація вже майже чотири місяці не залітає не територію, підконтрольну українським силам протиповітряної оборони. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Уже майже чотири місяці ворог не залітає в наш повітряний простір – він змінив тактику. Вони зрозуміли, що несуть серйозні втрати на території нашої держави. Як би вони не розповідали в своїх пропагандистських сюжетах, ППО в Україні є», – розповів Ігнат.

Ігнат повідомив, що Україну посилено переносними зенітно-ракетним комплексами різних типів як радянського, так і закордонного виробництва. Ці засоби протиповітряної оборони мають дальністю від 4,5-7 кілометрів.

За його словами, Росія відчула загрозу для своєї авіації і вирішила не залітати на територію, підконтрольну силам ППО України.Він додав, що РФ продовжує застосовувати безпілотники, які можуть залітати навіть вглиб України для проведення розвідки.

Юрій Ігнат наголосив, що Україні під час війни вдалося створити унікальну систему ППО, якої немає більше ніде у світі.

«Ми воюємо старими радянськими засобами, використовуючи різноманітні тактичні прийоми. Розробили систему оповіщень. Протидіємо ракетам завдяки ЗРК, винищувачам і плюс ПЗРК – по всій країні розставлені люди з переносними зенітно-ракетними комплексами, які теж мають реагувати та перехоплювати ракети. Є візуальні пости спостереження», – розповів Ігнат.

Він додав, що зараз потрібно посилити нашу ППО сучасними засобами, які вже йдуть на озброєння ЗСУ – це зокрема NASAMS та IRIS-T.