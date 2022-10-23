Обласна конференція «Батьківщини» одноголосно прийняла рішення про відкликання п'ятьох депутатів

Львівська обласна конференція партії «Батьківщина» проголосувала за відкликання п’ятьох недобросовісних депутатів місцевих рад на Львівщині. Таке рішення прийняли одноголосно на конференції у суботу, 22 жовтня.

Під час обласної конференції понад сто делегатів одноголосно погодили відкликання депутатів за народною ініціативою, зокрема:

Давидівської сільської ради – Удуда Петра Івановича, Вульчака Андрія Васильовича,

Стрийської районної ради – Николина Ігоря Дмитровича,

Жидачівської міської ради – Петрінця Володимира Васильовича,

Золочівської районної ради – Микитина Миколи Володимировича.

«Кожен обранець від ВО «Батьківщина» на Львівщині має бути відповідальним перед своїм виборцем і впродовж своєї каденції повинен відстоювати інтереси громади. Наразі на Львівщині є понад десяток недобросовісних обранців від партії Юлії Тимошенко, а відтак щодо них застосовуватимемо імперативний мандат та позбавлятимемо депутатства. Нині почали роботу у цьому напрямку», – розповів голова ЛОО ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк.

У прес-службі партії пояснили ZAXID.NET, що причиною відкликання депутатів стали звернення громадськості щодо недобросовісності, суперечливі голосування, невідвідування сесій та втрата зв’язку з партією.

На місцевих виборах 2020 року на Львівщині від ВО «Батьківщина» було обрано 258 депутатів до рад різних рівнів, серед них семеро депутатів Львівської облради.

Раніше Українська Галицька Партія прийняла рішення про відкликання п'ятьох депутатів Львівської облради, однак справа досі розглядається в судах.