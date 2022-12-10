Відомий андеграундний художник Бенксі створив 50 малюнків-трафаретів, кошти з продажу яких передасть на допомогу Україні. Кожен такий малюнок коштуватиме 5000 фунтів. Про це художник повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Кошти збиратимуть спільно з благодійним фондом Legacy of War Foundation. За словами очільника фонду Джайлза Далі, на зібрані кошти закуплять нові машини швидкої допомоги та допоміжні машини, необхідні для продовження евакуації людей на Донбасі.

Малюнки Бенксі, які продаватимуть для допомоги українцям