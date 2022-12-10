Бенксі продасть 50 малюнків, щоб зібрати гроші на допомогу українцям
Відомий андеграундний художник Бенксі створив 50 малюнків-трафаретів, кошти з продажу яких передасть на допомогу Україні. Кожен такий малюнок коштуватиме 5000 фунтів. Про це художник повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Кошти збиратимуть спільно з благодійним фондом Legacy of War Foundation. За словами очільника фонду Джайлза Далі, на зібрані кошти закуплять нові машини швидкої допомоги та допоміжні машини, необхідні для продовження евакуації людей на Донбасі.
Малюнки Бенксі, які продаватимуть для допомоги українцям
Також фонд допоможе українським громадам генераторами, газовими обігрівачами тощо. Крім того, фонд продовжить підтримку притулків у Києві для жінок та ЛГБТ.
За словами Бенксі, в Україні він бачив, як команда Legacy of War надавала допомогу людям у розбомбленій будівлі. Вони також позичили йому для роботи одну зі своїх швидких, яка йому стала в пригоді.
Загалом Бенксі створив 50 малюнків-трафаретів, один із яких коштуватиме 5000 фунтів (понад 6100 доларів США). Охочі придбати малюнки мають зареєструватися на сайті, а тоді їх обере комп’ютерна програма.
Бенксі – псевдонім відомого англійського андеграундного художника графіті, політичного активіста й режисера, особа якого не встановлена. Його графіті почали з’являтися на будівлях з початку 90-х років, зараз вони оцінюються в мільйони доларів та значно збільшують вартість нерухомості, на якій розміщені.
У листопаді британський вуличний художник створив в Україні сім муралів, які розмістив на зруйнованих війною об’єктах. Зокрема графіті з’явилися в Києві, Ірпені і Бородянці, Гостомелі.