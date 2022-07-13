Білоруський прикордонник, який 12 липня незаконно перетнув кордон з Україною, заявив, що хоче доєднатися до Сил оборони України у війні проти РФ. Про це повідомила прес-служба ДПСУ.

Прикордонний наряд одного з підрозділів на Волині затримав чоловіка без документів. Він незаконно перетнув кордон України, пробираючись із Білорусі.

Затриманий повідомив, що є білоруським прикордонником з Брестської прикордонної групи, але втік, щоб доєднатися до Сил оборони України у війні проти РФ.

За словами чоловіка, він мав однодумців, з одним із яких вирушив в Україну, але в дорогою до кордону їх виявили та зі стрільбою переслідували, тож перетнути державну межу зміг лише він один.

Наразі проводиться перевірка озвученої затриманим інформації, після чого буде прийматися рішення щодо його подальшої долі.