На Львівщині водій автомобіля Suzuki на смерть збив 78-річного чоловіка на пішохідному переході.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, аварія трапилася 19 лютого о 18:50 на трасі Київ – Чоп в селі Хоросно Солонківської ОТГ.

Автомобіль Suzuki SX4, за кермом якого був 30-річний мешканець села Демня Стрийського району, наїхав на 78-річного чоловіка, який переходив дорогу пішохідним переходом.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці аварії. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ.