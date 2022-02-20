Біля Львова автомобіль Suzuki на смерть збив 78-річного пішохода
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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На Львівщині водій автомобіля Suzuki на смерть збив 78-річного чоловіка на пішохідному переході.
За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, аварія трапилася 19 лютого о 18:50 на трасі Київ – Чоп в селі Хоросно Солонківської ОТГ.
Автомобіль Suzuki SX4, за кермом якого був 30-річний мешканець села Демня Стрийського району, наїхав на 78-річного чоловіка, який переходив дорогу пішохідним переходом.
Від отриманих травм пішохід загинув на місці аварії. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ.
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