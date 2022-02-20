У селі Ямпіль біля Львова водій автомобіля Fiat Scodo на смерть збив пішохода, який ішов узбіччям дороги.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, аварія трапилася 19 лютого о 21:55 у селі Ямпіль Мурованської ОТГ на вул. Львівській, 46.

22-річний львів’янин, який був за кермом Fiat Scodo, наїхав на 45-річного мешканця Львова, який ішов правим узбіччям дороги.

Від отриманих унаслідок ДТП травм пішохід загинув на місці події. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ.