Біля Мурованого 22-річний львівʼянин на смерть збив 45-річного пішохода
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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У селі Ямпіль біля Львова водій автомобіля Fiat Scodo на смерть збив пішохода, який ішов узбіччям дороги.
Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, аварія трапилася 19 лютого о 21:55 у селі Ямпіль Мурованської ОТГ на вул. Львівській, 46.
22-річний львів’янин, який був за кермом Fiat Scodo, наїхав на 45-річного мешканця Львова, який ішов правим узбіччям дороги.
Від отриманих унаслідок ДТП травм пішохід загинув на місці події. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ.
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