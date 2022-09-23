Ситуація на полі бою в Україні залишається складною, але ЗСУ тиснуть на територію, яку Росія вважає важливою для досягнення своїх військових цілей. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«Ситуація на полі бою залишається складною, але зараз Україна здійснює тиск на територію, яку Росія вважає важливою для досягнення своїх військових цілей», – йдеться в розвідувальному огляді.

Як зазначили в британському Міноборони, впродовж останніх трьох днів на Харківщині українським військам вдалося закріпитися на плацдармах на східному березі річки Оскіл – території, яку російські сили намагалися об'єднати в «одну лінію оборони» після відступу раніше цього місяця.

Також додається, що у Донецькій області українські війська штурмують захоплене Росією у травні місто Лиман, розташоване на схід від річки Сіверський Донецьк.

Напередоні аналітики ISW повідомляли, що «часткова мобілізація» в РФ не вплине на хід війни найближчими місяцями.

Наказ Путіна про мобілізацію частини російського «навченого» резерву, тобто осіб, які пройшли обов'язкову термінову службу, не створить значної бойової сили Росії в найближчі місяці.