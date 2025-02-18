Вулиця Трускавецька у Бориславі, де сталася стрілянина у лютому 2023 року

Бориславський міський суд визнав винним Михайла Петруняка у хуліганстві й незаконному зберіганні зброї й призначив два роки випробувального терміну. Крім цього, він має сплатити потерпілому 70 тис. грн моральної шкоди. У вироку йдеться, що Михайло Петруняк 4 лютого 2023 року вистрелив у неповнолітнього, бо думав, що він загрожує його літній матері.

Згідно з матеріалами справи, інцидент трапився ввечері 4 лютого 2023 року на вулиці Трускавецькій у Бориславі. Михайло Петруняк підійшов до неповнолітнього і безпричинно вистрелив з сигнального пістолета, який переробили під вогнепальний. Потерпілий отримав кульове поранення лівого стегна.

Під час судових засідань Михайло Петруняк повністю визнав провину у зберіганні зброї, але не погодився з обвинуваченням у хуліганстві. Він розповів, що пістолет знайшов випадково у листопаді 2022 року на березі річки в Бориславі, коли рив яму, щоб поховати собаку. Петруняк вирішив забрати пістолет, бо «в країні війна».

За словами обвинуваченого, він не був знайомий з потерпілим. Петруняк у суді сказав, що мешкає з мамою літнього віку, яка дивно поводиться і може блукати містом вночі. Через це обвинувачений подумав, що мама може спілкуватися з людьми, які хочуть заподіяти їй шкоди. Ввечері 4 лютого 2023 року він посварився з матір'ю, яка після конфлікту пішла з дому.

Петруняк розповів, що він вирішив піти шукати матір, коли у двері постукали незнайомі хлопець і дівчина. Вони передали йому пакет, сказавши, що це його мама просила передати сосиски. Петруняк накричав на незнайомців і вони пішли. Згодом побачив, що мама йде з тими ж хлопцем і дівчиною. Він нібито хотів їх налякати пістолетом, але хлопець замахнувся ногою й обвинувачений вистрелив. Швидку він не викликав, а потерпілий нібито пішов додому. Згодом Петруняк сплатив потерпілому 20 тис. грн.

У суді потерпілий розповів, що гуляв з дівчиною, коли почув крики матері обвинуваченого. Вона просила заспокоїти її сина й передати йому пакет з їжею. Згодом жінка попросила потерпілого провести її до будинку своєї подруги. Потерпілий стверджував, що Петруняк спочатку погрожував пістолетом своїй матері, а згодом приставив зброю до його грудей. Коли хлопець намагався захиститись, то нападник вистрелив. Згодом в лікарні йому з ноги витягли гумову кулю.

Суддя Дмитро Пантелєєв визнав винним Михайла Петруняка у хуліганстві та зберіганні зброї (ч. 1 ст. 263 та ч. 4 ст. 296 ККУ) й призначив йому два роки випробувального терміну. Крім цього, він має сплатити 70 тис. грн моральної компенсації потерпілому та 3 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.