За оцінками британської розвідки, протягом найближчого тижня Росія зосередиться на спробах просування до Слов’янська і Краматорська. Про це йдеться в огляді розвідки про війну в Україні за 13 липня.

Зазначається, що на Донбасі російські сили скоріш за все зосередяться на захопленні невеликих міст. Під загрозою атаки знаходяться населені пункти уздовж траси E40, зокрема, Сіверськ і Долина, на підступах до Слов’янська і Краматорська, а головними цілями для росіян будуть міські райони Слов’янська і Краматорська.

Тоді як на тимчасово окупованих територіях України, Росія намагатиметься «легітимізувати» свою присутність шляхом встановлення адміністративного контролю.

Розвідка відзначає, що рух спротиву на окупованих територіях атакує представників окупаційної влади й колаборантів – як нещодавно підірвали у машині призначеного окупантами «керівника адміністрації» Великого Бурлука – і ця тенденція напевно посилюватиметься, створюючи росіянам додаткові проблеми.