Британська розвідка заявила про ознаки виснаження ресурсу військ РФ
Про виснаженість РФ свідчить, зокрема, характер застосування ракет під час останньої серії ударів
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Британська розвідка розповіла про перші ознаки виснаження військового ресурсу сил РФ. Про це йдеться в огляді розвідки про війну в Україні за 28 червня.
Характер і результати застосування Росією бойових з’єднань під Сєвєродонецьком, як і ракет під час останньої серії ударів, свідчить про все більшу виснаженість ресурсу російських сил.
Під час останньої серії ракетних ударів по всій території України з високою ймовірністю застосовувалися старі радянські ракети Х-22 і більш сучасні Х-101, які випустили з повітряного простору Росії та Білорусі.
«Ця зброя призначена для враження цілей стратегічної важливості, проте Росія продовжує витрачати їх у великій кількості для отримання тактичної переваги. Так само, росіяни зібрали разом основні залишки шести різних армій, але змогли добитися лише тактичного успіху під Сєвєродонецьком. Збройні сили РФ все більше виснажуються», – зазначають в огляді.
Щодо подій на полі бою, розвідка відзначає, що українські військові продовжують закріплюватися у Лисичанську після відступу з Сєвєродонецька і продовжують завдавати шкоди російським командним центрам, завдаючи успішних ударів далеко вглиб тилу противника