Житель Буковини отримав 2 роки в'язниці за систематичні знущання з дружини. Чоловік постійно ображав, погрожував побити та знущався з жінки в присутності дітей. Останній раз потерпіла викликала поліцію через те, що чоловік почав погрожувати її побити, не зважаючи на те, що вона вагітна.

Правоохоронці неодноразово виїжджали в багатодітну сім’ю і фіксували агресивну поведінку чоловіка. В родині виховується семеро дітей, повідомили в прокуратурі Буковини в п’ятницю, 27 вересня. Однак чоловік під дією алкоголю постійно сварився з дружиною, погрожував її побити та знущався.

У січні 2024 року жінка черговий раз викликала поліцейських до агресивного чоловіка. Вона була вагітна восьмою дитиною, а агресор знову накинувся на неї з образами. Після реєстрації факту вчинення домашнього насильства, правоохоронці запропонували потерпілій переїхати разом з дітьми на реабілітацію до міжнародного кризового центру матері та дитини «Місто Добра», який діє в Чернівцях.

За фактом вчинення домашнього насильства чоловіку повідомили про підозру і справу передали в суд. Судді врахував те, що обвинувачений мав попередні судимості та покарання за аналогічні злочини вчинення. Згідно з попередніми вироками він перебував на виправних роботах та отримав 6 місячний арешт. Однак це не зупинило буковинця, зазначили в прокуратурі.

«Під час судового розгляду прокурор довів, що неодноразово засуджений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, систематично ображав нецензурними словами свою дружину, залякував, принижував та погрожував їй фізичною розправою», – йдеться у вироку суду.

За публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької суд визнав 37-річного місцевого жителя винним у вчиненні домашнього насильства. Чоловіка засудили до 2 років позбавлення волі. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.