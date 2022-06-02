Вул. Новознесенську перекрили для руху у зв'язку з її каналізуванням

У четвер, 2 червня, у Львові перекрили для руху транспорту частину вул. Новознесенської на Новому Знесінні у зв’язку з прокладанням каналізації. Роботи триватимуть упродовж місяця.

«ЛМКП «Львівводоканал» каналізує вул. Новознесенську. Від сьогодні, 2 червня, і до 22:00 30 червня буде перекрито рух транспорту на частині цієї вулиці – від будинку №69 до будинку №89», – повідомили 2 червня у прес-службі Львівської міськради.

Схема об'їзду перекритої ділянки дороги (фото ЛМР)

Об’їзд місця перекриття відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху.

Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР просить мешканців вибачити за незручності.