Починаючи з 25 жовтня набула чинності заборона, згідно з якої громадяни РФ, які мають діючу шенгенську візу, видану будь-якою країною ЄС, не зможуть відвідувати Чехію з метою туризму, культури чи спорту. Про це повідомляє Radio Prague.

У Міністерстві закордонних справ зазначають, що кожного дня до Чехії через міжнародний аеропорт прибувають до 200 громадян РФ. Відсьогодні, росіянам, які прибувають на територію країни через зовнішні кордони Шенгенської зони з метою спорту, туризму чи культури, буде відмовлено у в’їзді.

Чеський уряд ухвалив це рішення 12 жовтня за пропозицією Міністерства закордонних справ. Таким чином, Чехія приєдналася до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які в попередні тижні закрили свої кордони для російських туристів у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Ще 25 лютого Чехія стала першою державою-членом ЄС, яка призупинила видачу віз для громадян Росії, наступного дня після вторгнення в Україну, тобто 25 лютого.