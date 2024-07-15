Відновлюють живлення 74 бригади «Львівобленерго»

У понеділок, 15 липня, на Львівщині через негоду залишилися без електропостачання понад 200 населених пунктів. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

«Грози з поривами вітру спричинили у різних районах Львівської області відключення електромереж. Станом на цю годину через негоду без електропостачання 214 населених пунктів (102 – повністю та 112 – частково)», – написав Максм Козицький.



Відновлюють живлення 74 бригади «Львівобленерго» у 318 працівників, задіяли 111 одиниць спецтехніки.



Про обірвані електромережі потрібно одразу повідомляти «Львівобленерго»: 0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно) або на інші номери кол-центру: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.



До місця обриву електромережі не можна наближатися ближче, ніж на вісім метрів, адже це загрожує смертельним ударом струмом. Відходити з небезпечної зони треба «гусячим кроком» – звести ступні разом, не відривати їх одна від одної і від землі й пересуватися дрібними ковзкими кроками. Якщо через негоду впали дерева або гілки, є травмовані, потрібно телефонувати в екстрені служби: 101, 103 або 112.

Як інформував ZAXID.NET, у Львові внаслідок грози ввечері 14 липня виникли проблеми з енергопостачанням, а також сталося кілька пожеж в різних районах міста. Грози у Львові також очікуються в понеділок, 15 липня.