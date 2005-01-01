Через протест мешканців виконком не зміг затвердити детальний план території в центрі Львова

Детальний план території в центрі міста, де планують збудувати готель із підземним паркінгом, не затвердили. Висловити обурення через можливе будівництво на засідання виконкому прийшли мешканці прилеглих вулиць.

У п’ятницю, 15 червня, під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради, жителі будинків, що розташовані на вулицях Вороного та Ліста, висловили обурення щодо детального плану території, яка обмежена вулицями Вороного, Руданського, Ліста, Коперника, Міцкевича та просп. Т. Шевченка. Тут, згідно з розробленим планом, на місці колишнього спортивного майданчика, мають звести шестиповерховий готель із дворівневим підземним паркінгом.

Під час громадських слухань щодо цього питання, які тривали з 19 травня до 7 червня, присутні мешканці виступали проти будівництва. Мовляв, через нього старі будинки та стіни у квартирах потріскають.

«Сьогодні наш будинок на Вороного, 5 у критичному стані, має нерівні кути. А що буде тоді, коли на відстані всього 15 метрів від нього розпочнуть споруджувати готель? Чи зможемо ми, в разі чого, продати таку власність за ринковою ціною? Потрібно пам'ятати, що в центрі Львова також живуть люди, які хочуть комфорту», – вважають мешканки будинку Олександра Волкова та Юлія Старчук.

Відтак, через суперечки, питання вирішили відкласти.

«Детальний план – це стратегічні наміри міста на найближчі 5 років. Він не визначає містобудівні обмеження та не змушує нас говорити про ґрунтовні дослідження. Ми намагалися розтлумачити це мешканцям, але їх такі відповіді не влаштували», – пояснив головний архітектор міста Львова Юліан Чаплінський.

Питання щодо території, обмеженої вулицями Вороного, Руданського, Ліста, Коперника, Міцкевича та проспекту Тараса Шевченка, розглядатимуть із наступного тижня. Також у понеділок, 18 червня, мешканцям запропонували прийти до міськради для роз'яснень.

Нагадаємо, раніше на місці колишнього спортивного майданчика, а тепер автостоянки, планували збудувати багаторівневий паркінг. 23 березня 2018 року виконавчий комітет Львівської міської ради погодив розробку детального плану вищезгаданої території, який, зокрема, передбачає зведення позаду готелю «Жорж» багаторівневого паркінгу.