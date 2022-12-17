Обмеження для вантажівок на трасі Київ-Чоп запровадженні через сильні опади снігу

У суботу ввечері, 17 грудня, через сильний сніг Служба автомобільних доріг Львівщини обмежила рух вантажівок на ділянці траси Київ-Чоп від межі з Рівненщиною до села Солонка біля Львова.

«Обмежуємо рух вантажного автомобільного транспорту з 18:50 на ділянці дороги державного значення М-06 Київ-Чоп від межі Львівської та Рівненської областей до села Солонка поблизу Львова», – йдеться в повідомленні САД.

Як пояснили в Службі автодоріг, обмеження запроваджені у зв’язку зі снігопадом, щоб запобігти ускладненням у русі та з міркувань безпеки дорожнього руху, а також для забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки.