У Львові та області прогнозують нічні морози до -12 градусів

У найближчі дні, 18-20 грудня, синоптики прогнозують у Львові та області сніг та мороз до -12 градусів. Вже з 21 грудня потепліє.

За інформацією Львівського гідрометцентру, 18 грудня погоду Львівщини визначатиме східна периферія антициклону над Польщею та вплив вночі висотної улоговини. У Львівській області буде марно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 9-14 м/с, слабкі хуртовини. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу.

19 грудня на Львівщині, за даними Укргідрометцентру, буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура становитиме 9-11° морозу. Денна температура коливатиметься від -1° до +1°C. Вітер східний 3-8 м/с.

20 грудня збережеться мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 5-7° тепла. Вітер східний 5-10 м/с.

Вже з 21 грудня сильні морози почнуть відступати. Нічна температура буде в межах від 1° тепла до -3° морозу, а денна – 2-4° тепла. 22 грудня буде хмарно з проясненнями, невеликий сніг. Нічна температура 3-5° морозу, а вдень 0-2° тепла. У наступні дні збережеться плюсова температура.