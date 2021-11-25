Лікарі констатують, що у пацієнта виник тромбоз саме через ускладнення хвороби

Через ускладнення, спричинені коронавірусом, пацієнтові у віці понад 60 років у Вараській багатопрофільній лікарні на Рівненщині ампутували ноги. У чоловіка діагностували тромбоз артерії нижніх кінцівок, ампутація була єдиним порятунком його життя.

Як повідомляє Вараська лікарня на своїй сторінці у Facebook, у чоловіка діагностували тромбоз артерії нижніх кінцівок без паталогічного атеросклеротичного фону, викликаний лише захворюванням на Covid-19. Ампутацію кінцівок провели, аби врятувати життя пацієнтові, адже у його ситуації іншого виходу не було. Оперувала бригада лікарів за участю німецького хірурга Ульріха Бьокмана.

Пояснюючи необхідність ампутації у випадку цього пацієнта, медики зазначають, що коронавірус викликає тромбоз дрібних і крупних судин у різних частинах тіла. У судинах утворюється згусток крові, який блокує її постачання до органів. Найчастіше такі тромби, які неможливо видалити, утворюються в кінцівках чи кишківнику. Відтак медики закликають вакцинуватися, аби захистити себе від наслідків захворювання.

Це не єдиний такий випадок серед тих, хто мав ускладнення від коронавірусу. У жовтні упродовж одного тижня трьом пацієнтам 8-ї міської клінічної лікарні Львова ампутували ноги. Хвороба спричинила тромбоз у чоловіків віком 60, 63 та 65 років. Усі троє пацієнтів не були вакциновані від коронавірусу.

Тим часом на Рівненщині констатують поступовий спад захворюваності на коронавірус. Протягом 24 листопада в області зареєстровано 659 випадків зараження (у тому числі у Рівному 276), шестеро осіб померли. Від почтаку пандемії виявлено 118 530 випадків захворювання, 1999 з них були летальними.