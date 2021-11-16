Понад 96% померлих від ускладнень Covid-19 з 1 серпня по 31 жовтня 2021 року не були щеплені двома дозами вакцини. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

94,3% госпіталізованих з діагнозом Covid-19 за цей період не пройшли повний курс вакцинації.

За даними відомства, вакциновані мають значно менший ризик померти внаслідок Covid-19 ніж ті, хто не робив щеплень.

При цьому людей, які завершили курс вакцинації, госпіталізують із Covid-19 у 5 разів рідше ніж тих, хто не отримав жодної дози або зробив лише одне щеплення.

МОЗ наголосило, що особливо важливо щепитися людям старшого віку, людям із супутніми захворюваннями, такими як, цукровий діабет, серцево-судинні, аутоімунні та онкологічні захворювання.

Адже вони мають вищий ризик важко захворіти на Covid-19, отримати ускладнення та померти від цієї хвороби.