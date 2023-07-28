Яким чином у Будинку профспілок потрапила граната, не уточнюється

У Будинку профспілок, розташованому в центральній частині Одеси, прогримів вибух. За попередніми даними, у приміщенні установи вибухнула граната, повідомили у прес-службі поліції Одещини.

Снаряд вибухнув через необережне поводження з ним. Як саме граната потрапила до Будинку профспілок та хто її приніс, у поліції не уточнили.

«Внаслідок необережного поводження вибухнула граната. У результаті загинула людина. Встановлюються повні обставини події. Більш детальна інформація буде надана згодом», – повідомили у прес-службі поліції.

Нагадаємо, 15 липня в гуртожитку Вінницького університету прогримів вибух, внаслідок якого загинув 39-річний чоловік. Пристрій, що вибухнув, не був військового призначення.