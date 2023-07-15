Вибух стався в одному з гуртожитків студмістечка

Уночі, 15 липня, у приміщенні одного з гуртожитків Вінницького національного аграрного університету прогримів вибух. За даними поліції, внаслідок інциденту загинула одна людина, повідомило у суботу, 15 липня, «Суспільне».

За даними речниці Національної поліції Вінниччини Заріни Маєвської, пристрій, що вибухнув, не був військового призначення. Водночас що саме вибухнуло в одній з кімнат гуртожитка, речниця не уточнила.

«Близько опівночі до поліції надійшло повідомлення про вибух в одній із кімнат гуртожитку. Виїздом на місце події було виявлено тіло 39-річного чоловіка. Він тимчасово проживав у кімнаті цього гуртожитку та паралельно проводив там ремонтні роботи», – повідомила Заріна Маєвська.

Більше внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Після проведення слідчих дій евакуйованих мешканців гуртожитку повернули назад до своїх помешкань.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) із позначкою «самогубство».

Зазначимо, на Вінницький аграрний університет має чотири гуртожитки, розташовані у студмістечку. У якому саме гуртожитку стався інцидент, у поліції не уточнили.