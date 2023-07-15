Внаслідок вибуху в гуртожитку Вінницького університету загинула людина
У приміщенні вибухнув пристрій не військового призначення
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Уночі, 15 липня, у приміщенні одного з гуртожитків Вінницького національного аграрного університету прогримів вибух. За даними поліції, внаслідок інциденту загинула одна людина, повідомило у суботу, 15 липня, «Суспільне».
За даними речниці Національної поліції Вінниччини Заріни Маєвської, пристрій, що вибухнув, не був військового призначення. Водночас що саме вибухнуло в одній з кімнат гуртожитка, речниця не уточнила.
«Близько опівночі до поліції надійшло повідомлення про вибух в одній із кімнат гуртожитку. Виїздом на місце події було виявлено тіло 39-річного чоловіка. Він тимчасово проживав у кімнаті цього гуртожитку та паралельно проводив там ремонтні роботи», – повідомила Заріна Маєвська.
Більше внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Після проведення слідчих дій евакуйованих мешканців гуртожитку повернули назад до своїх помешкань.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) із позначкою «самогубство».
Зазначимо, на Вінницький аграрний університет має чотири гуртожитки, розташовані у студмістечку. У якому саме гуртожитку стався інцидент, у поліції не уточнили.