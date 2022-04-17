Через війну з України виїхали понад 4,8 млн людей. Більшість із них перебувають у Польщі. Про це у свідчать дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Загалом із 24 лютого, коли Росія вторглася в Україну, за кордон виїхало 4 836 445 українців. Із них до Польщі – 2,7 млн людей, до Румунії – 732,5 тис. людей, ще 484,7 тис. українців перебралися в Росію, 454 тис. людей – в Угорщину, 421 тис. – до Молдови. 332,7 тис. людей поїхали до Словаччини. Найменше – 22,8 тис. осіб – перетнули кордон із Білоруссю.

За даними Офісу президента, загалом в Україні біженцями стали 10 млн людей, яким через війну довелося виїхати з міст, де йдуть активні бойові дії.

Зазначимо, що через запровадження безкоштовного розмитнення автомобілів на пунктах пропуску на кордоні знову спостерігаються черги.