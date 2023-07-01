Марк Міллі наголосив, що «війна на папері і справжня війна – це різні речі»

Контрнаступ України просувається, але «повільніше, ніж очікувалося», однак Сили оборони просуваються впевнено і цілеспрямовано. Про це заявив голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, передає Sky News.

Він зазначив, що попри це така ситуація на фронті його не дивує і додав, що проблеми виникають через ворожі міни.

«Він (контрнаступ – Ред.) просувається неухильно, цілеспрямовано, долаючи дуже складні мінні поля», – додав генерал.

Генерал Міллі назвав це «частиною природи війни» і наголосив, що «війна на папері і справжня війна – це різні речі».

На його думку, український контрнаступ буде «дуже довгим» і «дуже кривавим».

«Українці борються за своє існування. Вони воюють проти величезної країни зі 140-мільйонним населенням і численною армією, яка має багато військової техніки», – наголосив Міллі й додав, що американці допомагають Україні усіма можливими засобами.

Як інформував ZAXID.NET, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його дратують зовнішні коментарі про те, що контрнаступ на сході і півдні відбувається повільніше, ніж очікувалося. Він наголосив, що за деокупацію кожного метра української землі воїни платять кров’ю. При цьому Збройні Сили щодня просуваються вперед, навіть якщо це лише 500 метрів.

Також Головнокомандувач зазначив, що західні союзники України ніколи б самі не почали наступ без переваги у повітрі, але очікують від України швидкого просування.