Через загострення хвороби 39-річна Юлія Кавій знову потребує допомоги

Багатодітна 39-річна мешканка міста Судова Вишня Юлія Кавій, яка п'ять місяців тому перенесла трансплантацію серця та легень в Індії, знову потрапила в лікарню. Цього разу в лікарняній палаті вона опинилася через пневмонію. За словами хворої, у відділення дитячої кардіохірургії Львівської обласної клінічної лікарні вона потрапила минулого понеділка.

«Три дні я не могла піднятися з дивана, мала рвоту, викликала «швидку». Мій організм ослаблений, бо приймаю багато таблеток, мало п'ю і їм», – каже пацієнтка.

Щодня жінці доводиться вживати по 5-6 препаратів, на які кожного місяця потрібно майже 30 тис. грн. Чотири роки тому, коли Юлії поставили діагноз легенева гіпертензія, під опіку її взяв Благодійний фонд «Сестри Даліли». Однак зараз відшкодувати витрати на медикаменти організація не може. Частину грошей хворій надає міська рада Судової Вишні, та цього замало.

«Один із обов'язкових препаратів, які приймає Юлія, коштує 15 тис. грн, інший, додатковий, – 12 тис. грн. Виходить, що місячні витрати на ліки становлять орієнтовно 27-30 тис. грн», – розповіла голова БФ «Сестри Даліли» Оксана Куліш.

Допомогти Юлії Кавій зі збором коштів на необхідні ліки просять небайдужих. Номер картки, на яку потрібно надсилати гроші:

Реквізити «ПриватБанку»: 5168 7573 3396 9048

ПІБ одержувача: Кавій Юлія Петрівна