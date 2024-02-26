Українці перемогли колону попри поранення

Четверо військовослужбовців Національної гвардії України дали бій та зупинили російську колону поблизу запорізького Роботиного. Бійці знищили два з трьох бронетранспортерів та перемогли російських піхотинців, які встигли висадитися, повідомив у понеділок, 26 лютого, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Бійці з бригади «Спартан», які воюють на Запорізькому напрямку, дали бій колоні із трьох бронетранспортерів із російською піхотою на броні. Українці знищили два бронетранспортери з трьох – один підірвався на заготовленій міні, а другий військові ліквідували з РПГ.

«Третій встиг висадити піхоту, зав'язався стрілецький бій. Попри отримані поранення хлопці не відступили і вийшли з бою переможцями, отримали необхідну медичну допомогу», – повідомив Ігор Клименко.

За його словами, вогнева підтримка знищила залишки розбитих окупантів.

Нагадаємо, 19 лютого росіяни намагалися наступати на Запорізькому напрямку, проте ЗСУ відбили штурм окупантів. Під час бою українці знищили російську техніку та змусили російських військових тікати. За даними оперативного командування «Захід», наступ росіян зупинили військовослужбовці 128 окремої гірсько-штурмової бригади спільно з іншими підрозділами Сил оборони.