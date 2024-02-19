Знищена російська техніка

Окупаційні війська російської армії в ніч на понеділок, 19 лютого, здійснили спробу наступу на Запорізькому напрямку, однак Збройні сили України відбили цей штурм. Про це повідомили в Оперативному командуванні «Захід».

Як розповіли у відомстві, спроба наступу коштувала росіянам знищеної техніки та «добитого» особового складу.

«Наступ ворога зірваний. Особовий склад тікає. Техніка знищена. Уночі росіяни намагалися повторити наступ та провести штурм наших позицій. Усі дії ворога – невдалі», – йдеться у повідомленні.

Наступ росіян зупинили військовослужбовці 128 окремої гірсько-штурмової бригади спільно з іншими підрозділами Сил оборони.

Нагадаємо, що раніше аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що затримка з наданням військової допомоги Україні сприяє тому, що Росія починає наступальні операції одразу на кількох ділянках фронту.