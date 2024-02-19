Нестача артилерійських боєприпасів та систем ППО завадили ЗСУ втримати Авдіївку

Затримка з наданням військової допомоги Україні сприяє тому, що Росія починає наступальні операції одразу на кількох ділянках фронту. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому у ніч на понеділок, 19 лютого, а також статті американського видання The New York Times.

Як йдеться в опублікованому звіті ISW, росіяни намагаються тиснути на українських захисників щонайменше на трьох напрямках. Мова йде про:

адміністративний кордон Харківської та Луганської областей (у напрямку Куп'янська та Лиману);

в Авдіївці та навколо неї;

поблизу Роботиного на заході Запорізької області.

Як пише The New York Times, окупанти ведуть наступ на 5 напрямках. Мова йде про Авдіївський, Мар'їнський, Роботинський, Кремінський та Бахмутський напрями. Росіянам вдалось накопичити до 40 тис. військових у районі Маріуполя і близько 110 тис. у районі Куп'янська та Лимана.

За оцінкою оглядачів видання, це найнебезпечніша ситуація з початку війни. NYT зазначає, що Росія також намагається повернути території, які ЗСУ звільнили під час контрнаступів у 2022 та 2023 роках.

карта The New York Times

На думку фахівців ISW, значною мірою зволікання з наданням допомоги Україні, а саме передачі їй артилерійських боєприпасів та систем протиповітряної оборони, завадили Збройним силам України втримати Авдіївку.

Щобільше, зволікання з наданням військової допомоги з боку США поряд із критичною нестачею військової допомоги з боку США спонукають ЗСУ розосереджувати військову техніку вздовж усієї лінії фронту.

Російський наступ судячи з тенденцій стане на заваді підготовки ЗСУ особового складу та техніки для відновлення контрнаступальних операцій. Втім, вважають в ISW, Україна постраждає, якщо просто окопається і намагатиметься оборонятися до кінця 2024 року, як за це виступають деякі західні держави та аналітики.