Щоб акумулятор слугував довго, достатньо дотримуватися кількох простих правил

Акумулятор – серце електричної системи автомобіля і водночас один із найвразливіших її елементів. Багато хто помилково вважає, що головна причина його зносу – лише зимові морози. Але насправді акумулятор можна «вбити» буквально за тиждень навіть при плюсовій температурі, якщо щодня допускати певні, на перший погляд, дрібні помилки. Про них пише «Автопілот».

Маловідомі дії, які прискорюють знос акумулятора

Витрата заряду на непрацюючому двигуні

Залишитися з розрядженим акумулятором можна навіть за тиждень, якщо щодня слухати музику, заряджати смартфони або вмикати світло в салоні при вимкненому двигуні. Звучить невинно, адже всього кілька хвилин, скажете ви. Але навіть 20-30 хвилин таких дій на день поступово виснажують батарею. У результаті вона не встигає відновити заряд, особливо якщо автомобіль не використовується на довгі відстані.

Підготовка авто до нового сезону – це про безпеку та комфорт у дорозі. На Prom є всі необхідні автотовари: від шин до двигунів. Порівнявши пропозиції, тут можна обрати найвигідніші для себе варіанти.

Короткі поїздки

Постійне використання авто для коротких переїздів, наприклад, до супермаркету і назад, не дає генератору достатньо часу для повноцінної зарядки акумулятора. Водії часто не враховують, що запуск двигуна споживає значну частину заряду. Якщо подібне повторюється щодня, акумулятор поступово втрачає ємність, і згодом може просто відмовити. Це явище ще більше посилюється у холодну пору року, коли енергоспоживання зростає.

Забруднені або окислені контакти

Ще одна з недооцінених причин зносу – бруд або окислення на клемах акумулятора. Це збільшує електричний опір, через що батарея змушена працювати з перевантаженням. У результаті вона швидше зношується, навіть якщо зовні виглядає справною. Невелика кількість окису здатна призвести до перебоїв у запуску двигуна, а регулярне нехтування чищенням – до повного виходу з ладу.

Просте обслуговування – надійна профілактика

Щоб акумулятор слугував довго, достатньо дотримуватися кількох простих правил: