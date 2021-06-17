«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 17 червня
У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 17 червня:
- У Львові таки створять медичні об’єднання лікарень. Депутати підтримали концепцію розвитку охорони здоров’я. Обговоримо найважливіші рішення сьогоднішньої сесії міської ради.
- Побачимо, як вболівали у Львові за збірну України. Сьогодні національна команда провела важливий матч чемпіонату Європи проти Північної Македонії.
- Хто стоїть за кримінальним переслідуванням захисника історичної спадщини Василя Петрика? Вчора за рішенням суду охоронця пам’яток відправили до СІЗО за звинуваченнями у привласненні мільйона гривень із бюджету. Сам обвинувачений вважає справу замовною. Сьогодні рідні внесли 567 тис. грн застави.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».
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