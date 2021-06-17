У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 17 червня:

У Львові таки створять медичні об’єднання лікарень. Депутати підтримали концепцію розвитку охорони здоров’я. Обговоримо найважливіші рішення сьогоднішньої сесії міської ради.

Побачимо, як вболівали у Львові за збірну України. Сьогодні національна команда провела важливий матч чемпіонату Європи проти Північної Македонії.

Хто стоїть за кримінальним переслідуванням захисника історичної спадщини Василя Петрика? Вчора за рішенням суду охоронця пам’яток відправили до СІЗО за звинуваченнями у привласненні мільйона гривень із бюджету. Сам обвинувачений вважає справу замовною. Сьогодні рідні внесли 567 тис. грн застави.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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