У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 2 квітня:

Завершуємо тиждень із високими епідемічними показниками. Україна залишається на другому місці у світі за поширенням коронавірусу. У львівських лікарнях облаштовують сотні додаткових місць для пацієнтів.

На території військового містечка у центрі Львова з’явиться конгрес-центр та діловий квартал. А на ділянці у більш як 100 га біля Брюховичів буде дитячий парк розваг. Такі наміри озвучили сьогодні у міській раді.

Брат місцевого політика і бізнесмена Назарія Брезіцького отримав 2 млн грн за невиконаний ремонт дороги біля Львова. Обговоримо деталі афери.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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