Аукціон з продажу пакету з 3,4 млн акцій відбудеться 20 листопада

Фонд держмайна оголосив про проведення аукціону з продажу державної частки НПЗ «Нафтохімік Прикарпаття». 25,9% акцій недіючого сьогодні нафтопереробного заводу у Надвірній планують реалізувати за щонайменше 440 млн грн.

Аукціон з продажу пакету з 3,4 млн акцій відбудеться 20 листопада. Щоб взяти в ньому участь, необхідно внести 88 млн грн гарантійного внеску. Об’єкт включає 11 одиниць нерухомого майна, серед яких трансформаторна підстанція, дитсадок, будівля спорткомплексу та АЗС, а також 66 автомобілів та спецтехніку.

Площа заводу – 214 га. Станом на 30 червня на підприємстві працювали 522 людини. У 2021 році його чистий дохід перевищував 2 млрд грн, у 2024 році цей показник скоротився до 8,5 млн грн (за 6 місяців).

Зазначимо, що «Нафтохімік Прикарпаття» – один з найстаріших нафтопереробних заводів України, збудований 1897 року, і єдиний з 6 нафтопереробних заводів який працює з українською сировиною. Підприємство приватизували у липні 1995 року.

За даними YouControl, контрольний пакет акцій ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» досі перебуває у власності компаній, пов’язаних з групою «Приват» Ігоря Коломойського – по 19% акцій мають фірми, зареєстровані на Британських Віргінських островах – Rommannor Investments, Weavernal Holdings і Deneiro Ventures, ще 14% у компанії Dommennium Enterprices. Решта – 26% акцій поки у власності Фонду державного майна України.