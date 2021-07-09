У ДМС обіцяють забезпечити їм подачу документів найближчим часом без нового запису в чергу

Тривають затримки із видачею документів українцям через перебої в роботі на каналах зв’язку та обладнанні Державної міграційної служби. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДМС, оприлюдненому у п’ятницю, 9 липня.

«На жаль, технічні несправності на каналах зв’язку та обладнанні Міграційної служби зберігаються і досі. Як наслідок, маємо тимчасові затримки оформлення документів у окремих підрозділах ДМС. Наші спеціалісти роблять все можливе, аби всі охочі якнайшвидше могли оформити або отримати вже виготовлені документи», – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що громадянам, які були зареєстровані в електронній черзі, але через технічні несправності не змогли подати документи на оформлення, не потрібно буде записуватись знову.

У ДМС обіцяють забезпечити їм подачу документів найближчим часом без нового запису в чергу.

«Ми вкотре приносимо вибачення за тимчасові незручності, та як тільки несправності будуть повністю усунені – невідкладно поінформуємо додатково», – йдеться у повідомленні ДМС.