До львівської лікарні госпіталізували двох чоловіків з обмороженими ногами
Суспільство — Катерина Родак, сьогодні, 09:332870
У п’ятницю, 11 січня, до 8-ї клінічної лікарні Львова госпіталізували двох чоловіків з обмороженнями ніг. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Одного із чоловіків знайшли у підвалі на вул. Шевченка, 369 у Льовові. Це 48-річний бездомний, у якого діагностували обмороження обидвох ніг. Інший чоловік, 55-річний мешканець Брюховичів, отримав обмороження лівої ноги.
Обидвох чоловіків госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню, ступінь їхніх опіків встановлюється.
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