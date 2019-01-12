До львівської лікарні госпіталізували двох чоловіків з обмороженими ногами

У п’ятницю, 11 січня, до 8-ї клінічної лікарні Львова госпіталізували двох чоловіків з обмороженнями ніг. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Одного із чоловіків знайшли у підвалі на вул. Шевченка, 369 у Льовові. Це 48-річний бездомний, у якого діагностували обмороження обидвох ніг. Інший чоловік, 55-річний мешканець Брюховичів, отримав обмороження лівої ноги.

Обидвох чоловіків госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню, ступінь їхніх опіків встановлюється.