На Рівненщині мисливці зі зброєю також боронитимуть край від ворога

У Рівненській області до виконання завдань територіальної оборони залучили власників мисливської зброї. Про це повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль після засідання Ради оборони області. Роботу мисливців координуватиме командир батальйону в районі.

«Провів засідання Ради оборони області. Прийняли рішення залучити власників зареєстрованої зброї до виконання завдань територіальної оборони. Їхню роботу координуватиме командир батальйону в районі», – написав голова облдержадміністрації у своєму Facebook.

За даними поліції, з початку 2022 року до середини лютого на Рівненщині видали 216 дозволів на право придбання, носіння та зберігання мисливської вогнепальної зброї. У 2021 році в області видали 2 734 таких дозволи, у 2020-му — 3 126 дозволів.

Віталій Коваль також зазначив, що в області триває укомплектування підрозділів тероборони. За минулу добу до лав тероборони зараховано понад 1000 осіб. Це не усі охочі, котрі прийшли на збірні пункти, декотрих реєструють і відправляють додому очікувати на виклик.

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