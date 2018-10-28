До України з Польщі намагалися ввезти незадекларовані ліки на 250 тис. гривень

У спальному приміщенні, багажнику та холодильнику рейсового автобусу виявлено медичні препарати, що не були задекларовані

СуспільствоАндрій Стець, 28 жовтня2340

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В Україну з Польщі через пункт пропуску «Ягодин» намагалися ввезти незадекларовані медичні препарати на суму 250 тис. грн. Про це повідомили у прес-центрі Державної прикордонної служби України.

«Учора ввечері в пункті пропуску «Ягодин-авто» прикордонники спільно з працівниками ДФС в автобусі «Варшава – Луцьк» знайшли сховані 368 упаковок медичних препаратів різних видів. З'ясувалось, що медикаменти не були задекларовані, а їх попередня вартість сягає 250 тис. гривень», - йдеться у повідомленні.

Фото ДПСУ

Зазначається, що пакунки ліків знайшли у спальному приміщенні, багажнику та холодильнику рейсового автобусу.

Нагадаємо, що 17 жовтня, українські митники вилучили велику партію мобільних телефонів загальною вартістю понад 700 тис. дол, які намагалися нелегально ввезти через кордон.

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