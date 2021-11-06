У ніч на неділю, 7 листопада, портал «Дія» тимчасово призупинить усі свої послуги. Про це повідомила прес-служба Мінцифри.

Починаючи з 00:00 і до 07:00 будуть недоступними онлайн послуги та замовлення документів. Послуги призупиняють, оскільки «Дія» переїжджає в новий та більш потужний дата-центр.

У відомстві наголошують на тому, щоб громадяни потурбувались та згенерували необхідні їм документи завчасно.

Щодо Covid-сертифікату, то він у застосунку буде доступний постійно, а сертифікат, згенерований на порталі, можна завантажити в телефон, додати у застосунок YourWallet або роздрукувати.

Команди підтримки «Дії» працюватимуть в аеропортах по всій країні всю ніч, щоб допомогти кожному отримати Covid-сертифікат та успішно вилетіти з України.

До слова, цієї ж ночі «ПриватБанк» призупинить роботу онлайн-банкінґу «Приват24», своїх банкоматів та проведення усіх транзакцій між картками для підготовки до «чорної п’ятниці» та новорічних свят. Про це повідомила прес-служба банку