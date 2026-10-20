Віталій Кличко у своїй квартирі в центрі Києва, 2013 рік

Будинок у Києві, в якому має квартиру мер міста Віталій Кличко, завжди має світло під час відключень світла. Інформацію про це підтвердили на запит «Слідства.Інфо» у компанії ДТЕК та пояснили, чому будинок не підпадає під графіки відключень.

Віталій Кличко має у власності квартиру в будинку на вул. Богдана Хмельницького, 30/10. Будинок розташований в історичному центрі та збудований у 1901 році. З його вікон можна побачити Оперний театр та Володимирський собор.

Будинок по вул. Богдана Хмельницького 30/10 у Києві

За словами Кличка, він придбав тут квартиру після того, як завоював чемпіонський титул за версією WBO у 1999 році. У 2013 році він показав інтерʼєр своєї шестикімнатної квартири, площа якої, за даними «Кореспондента», становила 225 м².

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Тоді Кличко розповів журналістам, що уклав договір, згідно з яким відремонтував фасад усього будинку, встановив ліфти та здійснив надбудову мансардного поверху. За словами Віталія Кличка, на ремонт будівлі він витратив близько 1 млн доларів.

«Слідство.Інфо» вказує на наявність у власності Кличка квартири площею 225 м². Водночас оприлюднена у березні 2026 року декларація НАЗК за 2025 рік свідчить, що у власності мера Києва перебуває придбана за 35 тис. грн у 2005 році квартира загальною площею 251,8 м². Крім того, згідно з декларацією, Кличко з 1999 року зареєстрований у квартирі площею 43,6 м², яка належить його брату, Володимиру Кличку.

Будинок, в якому має квартиру мер Києва, не відключають від електропостачання за графіками, а знеструмити будинок окремо неможливо. У пресслужбі ДТЕК підтвердили, що в будинку не вимикається світло, оскільки він заживлений від об’єкта критичної інфраструктури.

«Будинок за адресою м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 30/10, разом із іншими десятьма житловими будинками підключений за схемою електроживлення до об’єкта критичної інфраструктури. Перелік об’єктів критичної інфраструктури “ДТЕК Київські електромережі” отримує від КМВА. У межах схеми підключення житлові будинки є супутнім навантаженням зазначеного об’єкта, тому відповідно не можуть бути відключені окремо від нього під час застосування графіків відключень», – йдеться у відповіді на запит журналістів.

Зазначимо, станом на 20 жовтня у Києві діють стабілізаційні планові відключення світла на тлі масованих російських атак. Обмеження запровадили для всіх підгруп. Відключення для мешканців Києва тривають від 2,5 до 6,5 годин.