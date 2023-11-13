Президент Польщі Анджей Дуда та Матеуш Моравецький

Президент Польщі Анджей Дуда у понеділок, 13 листопада, призначив прем'єр-міністром країни Матеуша Моравецького, який обіймав відповідну посаду з 2017 року. Про це повідомили у канцелярії глави польського уряду.

Дуда вручив Моравецькому акт про призначення голови Ради міністрів.

Тепер новий прем'єр протягом 14 днів має представити Сейму програму дій уряду, а також надати пропозицію про вотум довіри.

Парламент приймає вотум довіри абсолютною більшістю голосів у присутності щонайменше половини від встановленої законом кількості депутатів.

Раніше сьогодні, 13 листопада, під час першого засідання Сейму прем’єр-міністр Матеуш Моравецький склав повноваження попереднього уряду, також виголосив промову під час якої підсумував чотири роки діяльності. Він також закликав партії, які пройшли до парламенту, до співпраці під час формування нового уряду. Утім, попередньо, ані опозиційні сили, ані антиукраїнська партія «Конфедерація» не планують обʼєднуватися з партією «Право і Справедливість» для формування уряду.

Якщо «Право і Справедливість» не зможе отримати вотум довіри і сформувати уряд, коаліція зможе запропонувати своїх кандидатів в окремі міністерства.

15 жовтня у Польщі відбулися парламентські вибори. За офіційними результатами, перемогла правляча партія «Право і справедливість» Ярослава Качинського. Політсила здобула 194 мандати і цього недостатньо, щоб створити парламентську більшість і сформувати уряд. Для цього треба щонайменше 231 депутатський голос.

24 жовтня опозиція висунула на посаду прем'єра Дональда Туска.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, маршалком нижньої палати польського парламенту став лідер партії «Польща 2050» Шимон Головня. За призначення Головні главою Сейму проголосували 265 депутатів Сейму РП при необхідному мінімумі у 231 голос.