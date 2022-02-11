Обидва чоловіки зазнали тяжких, несумісних з життям травм

Унаслідок вибуху гранати у приватному господарстві Здолбунова на Рівненщині загинули двоє чоловіків. За попередніми даними, вони раніше не служили, мали тимчасові підробітки і пиячили. Як у будинку опинилася граната і як вона вибухнула, з’ясовує поліція.

Повідомлення про вибух у будинку на вулиці Віли-3 у Здолбунові до поліції надійшло близько 21:00 у четвер, 10 лютого. Вибух, від якого в будинку повилітали шибки, почули сусіди. Спочатку на місце прибули рятувальники, оскільки сусіди припускали, що міг вибухнути газ. На місці виявили загиблих людей й викликали поліцію. Невдовзі прибула вибухотехнічна служба.

«За результатами огляду працівниками вибухотехнічної служби стало відомо, що у будинку вибухнула граната РГД-5. Із місця події слідчі вилучили уламки боєприпасу, важіль та 17 набоїв калібру 7,62 мм», — повідомляє поліція.

Загинули двоє осіб, 39-річний власник житла та його 46-річний знайомий, якого власник прихистив, бо тому не було де жити. Обидвоє перебивалися тимчасовими підробітками та зловживали спиртним. Не служили, в АТО/ООС участі не брали. Звідки в будинку взялася граната і як стався вибух, з’ясовує поліція.

У будинку внаслідок вибуху пошкоджено вікна, стіни та двері. Відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження із бойовими припасами).

Наразі на місці події працює керівництво та слідчо-оперативна група відділення поліції Здолбунова, фахівці вибухотехнічної служби поліції.