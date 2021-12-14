Дрогобицький міськрайонний суд виніс вирок двом 20-річним мешканцям Дрогобича, які у травні минулого року вчинили розбійний напад на місцевого мешканця. Обом підсудним присудили по 13 років тюрми з конфіскацією майна.

У прокуратурі Львівщини повідомили про завершення судового розгляду у кримінальному провадженні щодо двох 20-річних мешканців Дрогобича, яких обвинувачували у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень потерпілому (ч. 4 ст. 187 ККУ).

У травні минулого року обвинувачені напали на місцевого мешканця, який повертався додому стежкою через солеварний завод. Нападники жорстоко побили чоловіка, після чого повиймали з його кишень телефон, гроші та інше цінне майно на загальну суму понад 4 тис. грн. За результатами експертизи, того вечора постраждалому було завдано небезпечні для життя тяжкі тілесні ушкодження.

Після нападу фігуранти у той же вечір продали викрадений мобільний телефон, а наступного ранку вчинили вже новий злочин – грабіж, під час якого їх і затримали правоохоронці. У суді засуджені своєї вини не визнали та у вчиненому ніяк не розкаялися.

Суд підтримав позицію прокурора та визнав обвинувачених винними. Вироком суду від 2 грудня їм призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі із конфіскацією майна кожному.